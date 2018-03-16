В Купчино бездомный погиб, греясь в трансформаторной будке

Страшную находку сделал электромонтер, открывший трансформаторную подстанцию во Фрунзенском районе Петербурга. За поврежденной решеткой вентиляционной отдушины находился мертвый мужчина, который, судя по всему, решил погреться, но выбрал крайне неудачный для этого объект.

Происшествие случилось на подстанции, которая находится между первым и вторым корпусами по Будапештской улице, 19. По данным «Фонтанки», извлекали тело погибшего вечером 15 марта долго. Как отметил читатель, живущий поблизости, электрики несколько раз снимали напряжение, и близлежащие дома оставались без света. Осложнялось все тем, что погибший вмерз в лед.

Личность мужчины не установлена. На вид ему 45 – 50 лет, одет он был не по погоде: верхняя одежда отсутствовала. Зато была больничная рубашка. Также на теле заметили свежий послеоперационный шов.