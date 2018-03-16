В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников группа депутатов внесет в Государственную думу 16 марта. Об этом сообщил зампред думского комитета по образованию и науке, соавтор инициативы Борис Чернышов.

«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену», — цитирует парламентария РБК со ссылкой на RT.

По мнению парламентариев, отмена единого госэкзамена «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний» и даст возможность проводить более качественный отбор абитуриентов.

Дискуссия о целесообразности проведения ЕГЭ ведется с момента введения экзамена. Глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов отказываться от ЕГЭ нет.