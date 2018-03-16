Визит «соцработницы» обошелся пожилому петербуржцу в 540 тысяч

«Соцработница» «заработала» себе полмиллиона, обокрав квартиру в Кировском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», 82-летний местный житель обратился с заявлением в полицию в четыре вечера 15 марта. Он рассказал, что полтора часа назад его квартиру на проспекте Ветеранов, 37, посетила некий социальный работник. После ее визита пропали сбережения пенсионера — 540 тысяч рублей.

Преступницу потерпевший описывает как худощавую высокую женщину 45 лет, с черными зачесанными назад волосами. Одета она была в черное. Каких-либо других примет незнакомки пожилой мужчина вспомнить не мог.