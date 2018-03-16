В Москве прогнозируют ультраполярное вторжение

Ультраполярное вторжение пообещали синоптики Москве в предстоящие выходные. Температура опустится до двадцати двух градусов мороза, что в середине марта случается раз в 18 лет. Об этом 16 марта сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет от минус 17 до минус 22 градусов, днем от минус 5 до минус 10. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — цитирует Тишковца «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«Такие температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — подчеркнул Тишковец.