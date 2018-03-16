На Выборгской набережной «шашечник» перекинул «Лексус» на встречку

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 16 марта в Петербурге. На Выборгской набережной около Чёрной речки столкнулись «Лексус» и «Шевроле Ланос». Водитель «Шевроле», по словам очевидцев, получил перелом ноги.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор ехавшей следом машины. На кадрах видно, что водитель «Ланоса» «играл в шашки». После удара «Лексус» перекинуло через разделительный газон на встречку, причём в крайнюю правую полосу.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».