Еще одного школьника с отравлением госпитализировали в Выборгском районе

В Выборгском районе Петербурга, где накануне произошло массовое отравление школьников снотворным, в больницу попал ещё один подросток с похожими симптомами. Скорая забрала его из дома в ночь на 16 марта.

Как стало известно «Фонтанке», около 01.00 медиков вызывали к школьнику на проспект Луначарского. В тяжёлом состоянии юношу 2000 года рождения госпитализировали в детскую городскую больницу №5. Медики констатировали, что юного пациента на больничную койку привел выпитый им неизвестный препарат.

Вчера семнадцать учеников школы №97 на Дрезденской улице отравились таблетками феназепама, которые их сверстница якобы нашла на улице.