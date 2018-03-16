Савченко внесли в базу данных «Миротворца»

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», где ее называют «пособницей террористов и предателем родины». Об этом16 марта сообщает УНИАН.

В базу «Миротворца» вносят лиц, которые, по мнению администрации ресурса, могли совершить преступления против национальной безопасности Украины. В этих списках — политики, деятели культуры, журналисты — все те, кто посещал Крым и Донбасс, которые в Киеве считают «оккупированными территориями».

«Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», — говорится в сообщении «Миротворца».

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в планировании теракта в здании Верховной Рады. Позже Луценко подал в Раду представление о даче согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Ранее Рада исключила депутата Надежду Савченко из состава комитета по нацбезопасности и обороне. Депутаты также заявляют о необходимости лишить ее звания Героя Украины.

В четверг в СБУ состоялся допрос Савченко, после которого в ходе брифинга она заявила, что военный переворот на Украине был бы ожидаемым и правильным событием. В ответ на обвинения со стороны Луценко она заявила, что у генпрокурора «поехала крыша». Также депутат подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована Путиным, после чего вернулась на родину.