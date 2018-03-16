Банкомат Росбанка на Конституции открыли ключом и похитили оттуда 2,5 млн

Кражу крупной суммы из банкомата расследует УМВД по Московскому району Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», опустошенный терминал обнаружили вечером 15 марта в ТЦ «Лидер на площади Конституции, 7. Из аппарата исчезли 2,5 млн рублей. Дата преступления пока не установлена, ее определяют в промежутке с с 15.50 12 марта до 16.18 15-го числа. Наличность из банкомата Росбанка похититель забрал, подобрав ключ и введя шифр-код к устройству.

Возможно, на след похитителя поможет выйти запись камеры видеонаблюдения, а также изъятая карта другого банка в устройстве.