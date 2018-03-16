The Telegraph: Яд для Скрипаля привезла в чемодане его дочь

Ядовитое вещество, которым отравился бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, могло попасть в Великобританию в чемодане его дочери Юлии. Об этом 16 марта сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники в спецслужбах.

Юлия прилетела из России 3 марта, а на следующий день она вместе с отцом была обнаружена в бессознательном состоянии в Солсбери. Сейчас Сергей Скрипаль и его дочь в больнице в состоянии комы.

Издание предполагает, что женщина могла и не догадываться, что провозит отравляющее вещество, которым могли пропитать одежду и подарки в багаже. The Telegraph пишет, что следователи работают именно с этой версией развития событий, отказавшись от предположения, что злоумышленники самостоятельно провезли яд в Великобританию. Один из источников издания сообщил, что в яд в чемодан подложили еще в московской квартире Юлии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. На данный момент все контакты на высшем уровне между Лондоном и Москвой приостановлены. Отменён, в частности, визит главы российского МИДа Сергея Лаврова. Британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу-2018 в России.

Ситуацию с расследованием отравления в английском Солсбери бывшего российского двойного агента президент России Владимир Путин накануне обсудил на специальном заседании Совета безопасности.