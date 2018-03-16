Ущерб от коррупции в 2017 году превысил 177 миллиардов рублей

Преступления коррупционной направленности в России принесли более 177 миллиардов ущерба в 2017 году. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» 16 марта рассказал начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.

По словам Курносенко, сотрудники службы в течение прошлого года выявили более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тысяч человек.

Общий ущерб составил 177,5 миллиарда рублей, 100,5 миллиарда рублей удалось вернуть в бюджет.