Савченко пообещала кинуть в лицо Порошенко звезду Героя Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne ответила на предложение остальных членов парламента лишить ее звания Героя Украины.

«Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду», — заявила Савченко.

Ранее Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко из состава комитета по нацбезопасности и обороны. За решение проголосовал 261 народный депутат. Согласно постановлению, Савченко исключили из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободили ее от обязанностей члена этого комитета. А Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде.

15 марта Надежда Савченко вернулась на Украину из Мюнхена.