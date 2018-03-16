Как Крестовский стал островом невезения

«Зенит» смог забить «Лейпцигу», но не сохранить свои ворота в неприкосновенности. Лига Европы для петербуржцев завершилась. «Невезение», - уверен Манчини.

«Кто лучший нападающий «Зенита»?». Такой вопрос после матча Роберто Манчини задал журналистам, надеющимся услышать от тренера причины очередной бледной игры в исполнении его команды. Добившись ответа «Кокорин», Манчини продолжил – «так что, имеем мы право немного говорить о невезении, если наш лучший форвард получает травму на первых минутах игры?».

Возможно, Манчини и правда имел некоторые основания для подобного диалога, но болельщики уходили с арены «Санкт-Петербург» с настроем, далеким от разговоров о фортуне.

Да, действительно, Маммана, основной центральный защитник, на больничной койке на полгода. Что перед игрой, в которой совсем нельзя было пропускать, не только оставляло Манчини с проблемами в обороне, но и не позволяло использовать атакующие возможности Ивановича. Да, травмирован на том же ростовском газоне и ставший мотором команды Далер Кузяев. Он изначально был записан на игру против «Лейпцига» в запас, но в итоге был оставлен вовсе за пределами заявки. Да, уже на первых минутах Александр Кокорин понял, что не может продолжать игру.

Но невезение ли виновато в том, что после потраченной почти сотни миллионов евро, в «Зените» некому на должном уровне и обороняться, и вести игру, и забивать голы? Это не наш вердикт – это слова самого главного тренера петербургского клуба по итогам последних его встреч с прессой. А в ходе матча против «Лейпцига» в свои возможности кажется уже перестали верить даже сами игроки. Что же касается нехватки футболистов, то кто «за ненадобностью» отдавал Шатова, Дзюбу, Жулиано, Нету? Кто вместо них покупал целую аргентинскую команду и Мевлю с Заболотным?

Такие вопросы задавали болельщики на стадионе, глядя как в первом тайме команда Манчини пытается организовать сколько-нибудь внятную атаку на ворота «Лейпцига». А уже к середине тайма, после ошибок зенитовской обороны, петербуржцам надо было забивать два гола.

В самом финале 45-минутки случился ренессанс прошлогоднего осеннего футбола – Ригони выдал длинный пас Кришито на левый фланг, тот прострелил на дальнюю штангу, где свои, уже чуть подзабытые возможности, показал Себастьян Дриусси.

1-1. И стадион, и сама команда, слегка воспряли. Казалось, во-втором тайме вполне реально додавить немцев, но уже после перерыва «Лейпциг» убедительно показал, что является далеко не последней командой Бундеслиги. Попытки зенитовских атак довольно эффективно купированы, контригра навязана. И тут уже нужно сказать Андрею Луневу спасибо за то, что интрига сохранилась до конца матча. Взятый им пенальти – не единственное «экстремальное» спасение своих ворот.

Роберто Манчини кстати уверен, что в концовке игры «Зениту» снова не повезло. После отбитого пенальти Заболотный, считает наставник петербургского клуба, должен был забивать с подачи Дриусси. Возможно мы бы с ним и согласились, если бы увидели хоть один гол Антона воочию, но пока его приобретение у «Тосно» не выглядит трансферным успехом.

Так или иначе, Лига Европы для «Зенита» закончилась. После перерыва на сборные возобновится российский чемпионат, где все тоже не здорово. Болельщикам остается надеяться, что это время даст возможность Кузяеву с Кокориным восстановить здоровье, а Манчини разобраться в причинах невезения.

Михаил Гончаров, "Фонтанка.ру"