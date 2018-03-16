Манчини: Мы выступили лучше в Лиге Европы, чем в прошлом сезоне

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

«Мы выступили лучше в Лиге Европы, чем в прошлом сезоне. Считаю, что для нас турнир вообще сложился хорошо. Мы ездили к лучшим командам Европы, многих обыгрывали. «Лейпциг» – очень мощная команда с активными молодыми игроками. Сегодня было много моментов, когда нам не повезло, но это футбол. Что касается чемпионата, то для похорон нужен покойник. У нас есть отставание в 10 очков от лидера, но остается еще 8 игр, посмотрим, что случится», – цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

На вопрос об опасениях за свое будущее в «Зените» итальянский специалист ответил: «Не задумываюсь об этом, мне это не интересно».

Напомним, «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей (1:2, 1:1).