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15.03.2018 23:36

Савченко предложила себя в обмен на украинских заключенных в России

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко попросила Владимира Путина отпустить всех украинских заключенных из России. Об этом сообщает "Страна.UA".

"Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных", — заявила нардеп.

Сама Савченко сейчас находится под подозрением в подготовке теракта — генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что депутат планировала атаку в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутата после этих обвинений исключили из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

В четверг в СБУ состоялся допрос Савченко, после которого в ходе брифинга она заявила, что военный переворот на Украине был бы ожидаемым и правильным событием. В ответ на обвинения со стороны Луценко она заявила, что у генпрокурора "поехала крыша". Также Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована Путиным, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

Источник: РИА Новости


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