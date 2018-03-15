17-летний пловец умер в бассейне Обнинска во время соревнований

15 марта 2018 года во время проведения соревнований, проходивших во Дворце спорта «Олимп» города Обнинска, скончался 17-летний пловец. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, сегодня около 10 часов 30 минут юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши, сообщает СУ СК РФ по Калужской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных в бассейне, опросили очевидцев происшествия, изъяли необходимую документацию. По имеющимся данным, за несколько дней до соревнований юноша, житель Обнинска, прошел медицинский осмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям. Для установления причины смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза.