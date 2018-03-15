Госдеп отрицает, что санкции США приурочены к выборам в России

Госдеп отрицает, что расширение санкций по РФ приурочены к президентским выборам в России, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт попросили прокомментировать заявления МИД РФ, что санкции против ряда физлиц и организаций в четверг были приурочены к выборам президента РФ, которые состоятся в будущее воскресенье.

"Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями", — сказала Науэрт.

Относительно российских чиновников, которые усматривают в санкциях вмешательство в выборы, Науэрт сказала: "Они делают много диких предположений, и это одно из них".

В четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы с учетом предстоящих выборов президента России, которые пройдут в воскресенье. По его словам, в Москве ждали санкций 16 марта, в последний рабочий день перед выборами, но в Вашингтоне возобладало нетерпение.

США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Санкции, в частности, введены в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина и компаний, входящих в его холдинг "Конкорд". Санкции введены также против ФСБ и ГРУ и против руководства ГРУ. Эти санкции означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.