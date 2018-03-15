«Зенит» выбыл из Лиги Европы

Таким образом общий счет по итогам двух матчей стал 3:2 (2:1 – первая игра) в пользу «Лейпцига» и «Зенит» выбывает из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что ответный матч начался с внеплановой замены: из-за травмы форварда «Зенита» Александра Кокорина на поле вышел Антон Заболотный .

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