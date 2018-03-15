«Зенит» выбыл из Лиги Европы
Вничью завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «Лейпциг» 15 марта на арене «Санкт-Петербург». Обе команды отличились по разу.
Первым на 22 минуте забил нападающий немецкого клуба Жан-Кевен Огюстен.
«Зенит» ответил голом Себастьяна Дриусси на 45 минуте встречи. Добавим, что вратарь петербуржцев Андрей Лунев отбил пенальти на 82 минуте.
Таким образом общий счет по итогам двух матчей стал 3:2 (2:1 – первая игра) в пользу «Лейпцига» и «Зенит» выбывает из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что ответный матч начался с внеплановой замены: из-за травмы форварда «Зенита» Александра Кокорина на поле вышел Антон Заболотный .