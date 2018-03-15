Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа

Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук за два часа продал автомобиль BMW модели X5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом он написал в Instargam.

«Друзья! Машина продана! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!» — рассказал Ковальчук.

15 марта хоккеист сообщил, что продает автомобиль за 7,1 миллиона рублей. По словам Ковальчука, вырученные от продажи деньги он направит на благотворительность. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи.