В Минобороны России назвали слова министра обороны Британии «риторикой базарной хабалки»

Министерство обороны России назвало слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России «риторикой базарной хабалки», передает РИА «Новости».

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», — сказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также назвал Великобританию «мировым уютным гнездом» для перебежчиков и «всевозможных контор по производству фейковых сенсаций».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы минобороны Британии Гэвина Уильямсон, который посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться».

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — написала Захарова в фейсбуке.