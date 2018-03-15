Смерть на Просвещения: уходивший от ДТП «Форд» прижал человека столбом

Смертельное ДТП произошло вечером 15 марта на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной версии, «Форд Эксплорер» выехал на тротуар и сбил насмерть пешехода – неустановленную женщину лет 50 на вид.

По словам очевидцев, «Эксплорер», уходя от столкновения с «Фольксвагеном Пассатом», влетел в ограждение и светофор, рядом с которым стояла женщина. Её зажало между машиной и столбом.

Несколько человек наблюдали, как женщина умирала, одна очевидица рассказывает, как пульс прекратился под её пальцами. Говорят, что на месте ДТП якобы случайно оказалась дочь погибшей – пришла посмотреть, что случилось, и увидела маму.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».