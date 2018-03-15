Штаб Навального в Петербурге: нам подкинули муляжи бюллетеней и футболки с Путиным

Активисты петербургского штаба Алексея Навального сообщили о странной находке в офисе на Вознесенском проспекте. По их словам, неизвестные 15 марта подкинули в штаб бумаги, похожие на избирательные бюллетени, и футболки с Владимиром Путиным.

«В штаб подкинули муляжи бюллетеней, майки с Путиным и какие-то липовые «инструкции для наблюдателей» про то, как организовывать фальсификации. Мы их нашли и уничтожаем. Дешевые провокации...», – написали штабисты в твиттере.

Накануне в калининградском штабе Навального полиция нашла аналогичные лжебюллетени. Оппозиционеры заявили о провокации. Как сообщалось в соцсетях, после визита полицейских в штаб ворвалась толпа неизвестных людей. Они выгнали волонтеров и поменяли замки.