Первый тайм «Зенит» и «Лейпциг» завершили вничью
Вничью завершился первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «Лейпциг» 15 марта в Петербурге. Команды отличились по разу.
Первым на 22 минуте забил немецкий клуб. Гол на счету Жана-Кевена Огюстена. «Зенит» ответил точным ударом Себастьяна Дриусси на 45 минуте встречи.
Таким образом, общий счет с учетом первой встречи стал 2:3 в пользу «Лейпцига».
Напомним, встреча началась с травмы и последующей замены главного бомбардира «Зенита» Александра Кокорина.