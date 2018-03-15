Кокорин был заменен из-за травмы в начале матча с «Лейпцигом»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получил травму в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Уже на третьей минуте встречи российский футболист пошел в борьбу и получил удар по ногам, после которого не смог продолжить играть. Кокорин покинул поле на медицинском каре. На замену вышел нападающий Антон Заболотный.

Напомним, первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Лейпцига». Сейчас петербуржцы уступают соперникам 0:1.