В Петербурге может появиться план реализации Генплана

ЗакС рассмотрит законопроект, который введет в городе новый градостроительный документ — план реализации Генплана. Проект документа одобрила сегодня, 15 марта, комиссия городского парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

Как пояснил «Фонтанке» автор инициативы, директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, если ЗакС поддержит его, то после утверждения нового Генплана (в 2020 году) городской парламент в короткие сроки должен будет принять в виде закона план его реализации. И уже на основании этого закона будут разрабатываться проекты планировки, программы комплексного и устойчивого развития территорий и другие городские планы.

«Мы написали, что он должен содержать, этот план реализации. Он должен содержать поэтапный график освоения территорий. С указанием того, какими способами та или иная территория будет осваиваться — реновация, комплексное развитие или еще что-то. Кроме того, там должны быть технико-экономические показатели эффективности коммунальных систем, на которые город должен выйти в результате реализации плана, – рассказал Карпов. – Фактически это один из элементов контроля за тем, что и где в городе строится, когда и в какие сроки будут осуществляться редевелопмент промзон, освоение бывших сельхозземель, намывы и так далее. Это рассказ о концентрации ресурсов города в различных местах в определенные сроки: здесь будем развивать в такие-то годы, там — в другие, а тут — пусть инвесторы за свой счет развивают. Все это нужно посчитать и обосновать».

Представители КГА не возражали против сути документа, но заявили, что лучше было бы принимать его уже после утверждения нового Генплана. Депутаты не согласились; так, Алексей Ковалев напомнил, что требование о необходимости плана реализации записано в Градкодексе с 2004 года. В результате комиссия поддержала инициативу Карпова единогласно.