Гудков и Собчак создадут «Партию перемен»

Кандидат в президенты Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявили о создании партии вечером 15 марта. Условное название организации — «Партия перемен».

Об этом бывший депутат рассказал в колонке на сайте издания «Сноб». По его словам, новая партия будет создана на базе «Гражданской инициативы», от которой в президенты баллотируется Собчак. «Мы не собираемся быть «конструктивной оппозицией»: ее время, если и было, давно прошло. Мы — антипутинская партия», – пишет Гудков и делится надеждой стать кандидатом на пост мэра Москвы. Своих представителей новая партия также планирует отправить на муниципальные и губернаторские выборы в Петербург, выборы в Мосгордуму и Госдуму.

Бывший член партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков был исключен из нее после участия в оппозиционных митингах, тогда же он лишился депутатского кресла.