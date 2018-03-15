«Зенит» назвал состав на ответный матч с «Лейпцигом»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенита» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» 15 марта на арене «Санкт-Петербург». Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с первых минут встречу начнут: вратарь – Андрей Лунев, защитники — Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович и Доменико Кришито (капитан), полузащитники — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Юрий Жирков и Эмилиано Ригони, нападающий — Александр Кокорин и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Илья Скроботов, Дмитрий Плетнев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лейпцига». «Зениту» за счет гола, забитого на чужом поле, достаточно будет победить со счетом 1:0, чтобы пройти в следующий этап Лиги Европы.