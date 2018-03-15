Пригожин ответил на новые санкции: больше не будет ходить в «Макдоналдс»

Бизнесмен Евгений Пригожин, против которого США уже не в первый раз вводит санкции, заявил, что теперь не будет ходить в рестораны сети «Макдоналдс».

Как пишет 15 марта РБК, об этом предприниматель заявил РИА «Новости», комментируя включение в новый санкционный список. «Конкорд» уже трижды попадал под санкции, я сам трижды или четырежды — уже устал считать и не помню. Никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у меня нет. Меня это не беспокоит. Теперь разве что в «Макдоналдс» ходить не буду», — сказал Пригожин.

Напомним, 15 марта Минфин США расширил санкции против России. В санкционный список включили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с Пригожиным. В США компанию обвиняли во вмешательстве в президентские выборы. 12 человек из тех, которые сегодня внесены в санкционный список, — сотрудники агентства. Двое – Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов – якобы являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.