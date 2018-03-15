В четыре подъезда взорванного дома на Народного Ополчения вернули свет и газ

В четыре подъезда из пяти дома № 219 по проспекту Народного Ополчения вернули электроснабжение, воду и газ. В наиболее пострадавший подъезд № 3 жителей пустят забрать вещи.

Как рассказал «Фонтанке» 15 марта вице-губернатор Николай Бондаренко, коммуникации были восстановлены к 19.00, людей заселяют обратно. Что касается третьего, обесточенного подъезда, где и произошел взрыв, то, по информации «Фонтанки», сегодня вечером его жители смогут забрать вещи. На данный момент завалы разобраны, распорки в квартирах установлены. После этого разработают проект, который должен будет пройти экспертизу, и начнутся восстановительные работы.

Как рассказали «Фонтанке» в Смольном, на данный момент 14 человек написали заявления на оказание материальной помощи. Если с утра на эти цели выделялось 2,3 млн рублей (13 человек), то теперь эта сумма выросла до 2,5 млн. Были восстановлены все документы, об утрате которых сообщили жители: три паспорта и одно свидетельство о рождении.