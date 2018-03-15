Инвесторов, получающих участки у Смольного целевым назначением, могут ограничить пятилетним сроком строительства

В ЗакСе рассмотрят законопроект, ограничивающий срок проектирования и строительства на участках, которые город предоставляет инвесторам целевым назначением. 15 марта проект закона единогласно одобрила комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Согласно документу, срок строительства ограничивается до пяти лет. Речь идет об объектах социально-культурного или коммунально-бытового значения.

Как рассказали «Фонтанке» источники в комиссии, спор вокруг проекта документа разгорелся нешуточный. Против единогласно выступили представители комитета по инвестициям и юридического комитета Смольного. По их мнению, проект закона вторгается в гражданские взаимоотношения между сторонами договора, а кроме того, противоречит федеральному законодательству, которое для этих случаев позволяет инвестору самому выбирать срок реализации — от трех до 10 лет.

Однако позиция юридического управления ЗакСа иная, рассказали источники: она исходит из сути Устава Петербурга. По мнению депутатов, такой закон устанавливает условия распоряжения имуществом города для того, чтобы оно использовалось более эффективно. Долгосрочные проекты могут этому условию — эффективности — не отвечать. Во время обсуждения депутаты приводили примеры, каждый в своем районе, нереализованных или затянувшихся проектов, участки под которые выдавались «целевкой». Городскому парламенту предстоит решить, кто прав в этом споре — юридический комитет Смольного или юруправление ЗакСа.