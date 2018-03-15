«Крестовский остров» закрыт на вход из-за наплыва фанатов
Футбольные болельщики ограничили вход в метро на станции «Крестовский остров» вечером 15 марта. Фанаты собираются на матч «Зенита» с командой из Лейпцига.
Как сообщает пресс-служба городского метро, станция закрыта на вход с половины восьмого вечера. Все эскалаторы, из-за скопившейся внизу толпы, работают на подъем. В девять вечера на стадионе на Крестовском острове начнется игра между клубами «Зенит» и «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.