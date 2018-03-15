«Крестовский остров» закрыт на вход из-за наплыва фанатов

Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ

Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ