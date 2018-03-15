«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта

В петербургской школе массовое отравление детей феназепамом. Странные таблетки без этикеток якобы нашла на улице одна из учениц, и весь класс их тут же наелся.

В больницу увезли 17 детей. Домой пока отпустили только шестерых.

«Фонтанка» побывала в эпицентре взрыва в жилом доме на Народного Ополчения.

Собчак заплакала на теледебатах — и это норма. Потому что рыдают все — от Билла Клинтона до никому не известного, но дико популярного на "Ютьюбе" японского депутата.

А в Петербурге тем временем поймали лжеуправляющую «домом Путина». Ничего святого нет у человека.

Рубрика «Англичанка гадит»: Rolls-Royce и Bentley, виски и «Нурофен» придется делать самим, если мы выдадим традиционный симметричный ответ на санкции Лондона.

«Протянуть «Аэроэкспресс» до города-спутника «Южный» – все равно что «натянуть сову на глобус». Ой. Верующие в зале есть?

Вангуем. В эти выходные СКА обыграет ярославский «Локомотив». И дело не только в зарплатном фонде.

В Приморском районе открыли сезон фонтанов — в этот раз холодных. Высота – 10 – 12 этажей. Пока «Самсон» в отпуске, справимся.

Рассказываем, чем так хорош фильм «Леди Берд», что его залюбили насмерть номинациями на «Оскар». Спойлер — он просто нормальный.