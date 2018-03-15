Мужчина со шрамом наказал борцов с нелегальной рекламой в Петербурге

Волонтеры «Красивого Петербурга», объявившие войну рекламе в центре города, встретили неожиданный отпор. С перерывом в несколько часов листовки кулаками отстаивал мужчина приметной внешности.

Как сообщили 15 марта на странице «Красивого Петербурга» «ВКонтакте», накануне вечером Вадим Линин по дороге домой срывал объявления в Центральном районе города, пока на его пути не встал неизвестный. Уничтожение примотанных к столбам картонок им оценено не было, и Линин получил удар в лицо. Несколькими часами ранее в борьбе за чистоту пострадал другой активист – ему разбили нос.

Лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански рассказал, что первое нападение произошло на Загородном проспекте около девяти вечера, второе – на улице Правды ближе к полуночи. В обоих случаях спусковым крючком стало желание волонтеров сорвать объявления о ярмарке-однодневке, на которой после ухода из России финских магазинов обещают распродать одежду по бросовым ценам. В обоих случаях пострадавшие описали обидчика как крепкого мужчину со шрамом. Его приметы передали полиции, добавил Врански.

В ГУ МВД по Петербургу и области обращение Линина в полицию Центрального района подтвердили. Согласно его заявлению, нападение произошло на Социалистической улице. После встречи с неизвестным Линину потребовалась медицинская помощь.

«По факту заявления проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в ГУ МВД.