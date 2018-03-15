К «Новокрестовской» пустили «одномерный» поезд

По новому участку Невско-Василеостровской линии провели габаритную раму, которая повторяет размеры настоящего поезда. Дизельный состав запустят в середине апреля.

Как сообщает «Метрострой», 15 марта провели технологическую тележку с так называемой габаритной рамой. Испытания подтвердили, что конструкция тоннеля соответствует эксплуатационным параметрам, замечаний не выявлено. Следующий этап — проверка с помощью дизельного состава метрополитена, она намечена на середину апреля.

По информации генподрядчика, основные строительно-монтажные работы завершены, выполнены укладка путевого бетона, монтаж рельсо-шпальной решетки и верхнее строение пути. Монтаж контактного рельса проведен на 86%.

Напомним, новый участок «зеленой» линии метро с «Беговой» и «Новокрестовской» предполагается достроить к апрелю, а открыть для пассажиров 29 апреля во время матча «Зенита» с «ЦСКА».

Продолжение Невско-Василеостровской линии включает станции «Новокрестовская» и «Беговая». В Адресной инвестиционной программе на участок в 2017 и 2018 годах заложено 8,2 млрд и 6,2 млрд рублей соответственно. Общая сметная стоимость перегона по основному контракту составляет 30,1 млрд рублей, в том числе 11,8 млрд рублей из федеральных средств.