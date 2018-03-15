Последние дебаты кандидатов в президенты: Драка в прямом эфире не удалась

Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин попытался в прямом эфире последних предвыборных дебатов устроить драку с Максимом Шевченко — представителем кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Мордобоя удалось избежать благодаря вмешательству охраны.

На дебаты, которые проходили 15 марта на телеканале «Россия 1», Сурайкин привел свое доверенное лицо Лидию Филькину. Она заявила, что является бывшей работницей «Совхоза им. Ленина» (его возглавляет Грудинин), а Павел Грудинин якобы выселил ее из квартиры. Доверенное лицо кандидата от КПРФ, журналист Максим Шевченко, заявил, что выступать вдвоем на дебатах нельзя: «Как могут два человека выступать? Давайте еще толпу позовем доверенных лиц, давайте превратим выборы совсем в цирк».

После этого Сурайкин отправился к выходу из студии. Однако просто так уйти он не смог. Шевченко назвал кандидата от «Коммунистов России» «бандеровским провокатором», чего не выдержала тонкая душевная организация Сурайкина. Он рванул в сторону Шевченко со словами: «Я тебе сейчас в морду дам». Позже он пообещал сломать доверенному лицу Грудинина челюсть и назвал его женской особью собаки. Впрочем, добраться до Шевченко Сурайкину так и не удалось. Общими усилиями охраны, ведущего Владимира Соловьева и других кандидатов его удалось вывести из зала.