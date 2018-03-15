Колдуны и генерал Гоголь: В какой Англии не прижились российские дипломаты
«Фонтанка» собрала портрет Великобритании, какой ее нарисовала российскому обывателю массовая культура.
23 российских дипломата высылают из Великобритании. Лондон дает им неделю, чтобы собрать вещи. Эти меры правительство Соединенного Королевства принимает из-за покушения на убийство экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, организатором которого считает Россию.
Пока сотрудники посольства России в Лондоне пакуют чемоданы, фондовые и валютные рынки дрожат от каждого заявления Терезы Мэй и Сергея Лаврова, а предприниматели уже прикидывают варианты на случай британских санкций.
Но кое-какие мифы у жителей России уже никто не отнимет.
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