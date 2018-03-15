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15.03.2018 19:07

Александр Кержаков стал тренером юношеской сборной России по футболу

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков официально возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2001 года рождения. Как уточняет пресс-служба Российского футбольного союза, контракт с ним подписан до конца 2019 года.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему «Зенита» координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах», – заявил Кержаков.

По словам нового старшего тренера юношеской сборной, в России растет талантливое поколение игроков.

Нападающий Александр Кержаков дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провел 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны. В июле 2017 года форвард завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии.

В пресс-службе «Зенита» «Фонтанке» пока не смогли уточнить, останется ли Кержаков в клубе после своего нового назначения или уйдет с головой в проблемы юношеской сборной.


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