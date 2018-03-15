«Экспофорум» перепроектирует развязку у Пулковки, где нашли захоронения

АО «Экспофорум» взяло на себя обязательства скорректировать проектную документацию транспортной развязки на конгрессно-выставочный центр в районе Пулковки. Ранее там обнаружили захоронение времен войны.

Как сообщает 15 марта комитет по развитию транспортной инфраструктуры, будут учтены границы воинского захоронения, определенные учетной карточкой №282. Ее в начале года откорректировал военный комиссариат Колпинского и Пушкинского районов. Ранее сообщалось, что на участке, где запланировано строительство, пройдут новые изыскания, так как чиновники не уверены, что там действительно есть захоронения.

Человеческие останки нашли на месте строительства в конце октября, работы были остановлены. Начальник военно-мемориальной службы ЗВО Сергей Хижняк рассказал, что статус военного захоронения спорной территории присвоен давно, а военный комиссариат составил его паспорт и учетную карточку. По его словам, командование уведомило Смольный о невозможности проводить работы на участке. В январе выяснилось, что земля, на которой ведется строительство, принадлежит кипрской фирме RESUMUP IP HOLDINGS LTD.

Конкурс на определение подрядчика отменили, хотя на объекте уже находились рабочие ПО «Возрождение». Строительство перенесено на 2019 год.