Верховный суд отказался дать Явлинскому эфирное время

Иск кандидата в президенты Григория Явлинского, который недоволен демонстрацией фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине и его посланием к Федеральному собранию, которое также транслировалось в эфире «Первого канала», отклонен Верховным судом.

Об этом 15 марта сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». Суд согласился с Центральной избирательной комиссией и Генпрокуратурой, которые нарушения закона о выборах в сетке вещания федеральных каналов не увидели. Глава предвыборного штаба Явлинского Николай Рыбаков требовал предоставить своему шефу эфирное время, по хронометражу аналогичное тому, что занял показ фильма о президенте и его послание к Федеральному собранию. http://www.fontanka.ru/2018/03/15/052/ Решение суда политика не устроило, он уже заявил о намерении его обжаловать.

Как сообщалось ранее, в ЦИК с жалобой на незаконную агитацию обращались и из штаба другого кандидата, Ксении Собчак. Центризбирком рекомендовал телеканалу отложить показ фильма "Путин". В результате зрители не увидели последнюю серию из четырех, которые снял Оливер Стоун.