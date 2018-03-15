В России изобрели трехколесный электромобиль

Любопытный автомобиль российского производства представил 15 марта официальный сайт мэра Москвы. Трёхколесный электрокар класса А разработала компания «Электротранспортные технологии», резидент технопарка «Калибр». Полевые испытания начнутся в ближайшие дни, а в мае в технопарке будут собраны первые 12 машин.

Электромобиль вмещает двух человек. Он может разгоняться до 100 километров в час, запас хода на одном заряде – 100 километров.

«В производстве применяются только отечественные комплектующие: из них сконструированы элементы кузова, силовой агрегат, электроника, колеса, элементы шасси и изделия из пластика», – отмечается на сайте Собянина.

Как выглядит эта курьёзная машина, смотрите на «Водителе Петербурга».