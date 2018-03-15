Петростат: Петербургские компании стали хуже платить сотрудникам

Задолженность петербургских предприятий перед работниками за год выросла на 73%, следует из материалов Петростата, опубликованных 15 марта.

В общей сложности, по состоянию на 1 марта работодатели задолжали петербуржцам 253,7 млн рублей. К февралю размер просроченных платежей вырос на 7,1%.

Заработную плату не получили в срок 2737 человек. Вовремя не рассчитались с сотрудниками 15 компаний, из них семь — промышленные предприятия, пять — представители строительной отрасли, две транспортные компании и одна научная организация.