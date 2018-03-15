На Стародеревенской горела квартира, на кухне найден погибший

Из-за пожара в Приморском районе Петербурга сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей дома на Стародеревенской улице. После того, как огонь потушили, на кухне был найден погибший мужчина.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар в 23-м доме по Стародеревенской улице начался около пяти вечера 15 марта. Из здания эвакуировали троих, в 17:19 огонь на площади 10 квадратных метров был потушен. На кухне сильно захламленной квартиры был найден погибший мужчина, однако причины его смерти пока не ясны и с пожаром могут быть не связаны.