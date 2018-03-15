Еще два разрешения на строительство «Планетограда» приостановлены судом

Куйбышевский райсуд приостановил действие еще двух разрешений на строительство ЖК «Планетоград» близ Пулковской обсерватории. Об этом 15 марта в соцсетях сообщила градозащитница Анастасия Плюто.

По ее словам, активисты оспорили в суде разрешения, выданные 15 февраля, для участков 62 и 63 на Пулковском шоссе, д. 103, литера Р. До момента первого судебного заседания (оно состоится 2 апреля) истцы подали ходатайство о применении мер предварительной защиты. Поскольку разрешение на строительство для соседнего участка было признано незаконным, суд посчитал, что незаконными могут оказаться и вновь выданные документы. Действие этих разрешений приостановлено до окончания разбирательства.

В группе компаний Setl City «Фонтанке» сообщили, что строительство на участках не начиналось — так же, как и продажи квартир.

Ранее незаконным был признан проект планировки и межевания участка под жилой комплекс. Однако это решение еще не вступило в силу.