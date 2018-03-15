Опасений за жизнь отравленных в школе на Дрезденской у медиков нет

В пятой детской городской больнице остаются 11 детей, которые отравились таблетками в школе №97 Выборгского района Петербурга. Трое из них в реанимации.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию Петербурга, врачи не опасаются за жизнь учеников седьмого класса, которых днем 15 марта угостила найденными на улице таблетками сверстница. Трое учеников находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести, еще восемь проходят обследование в больнице, шестерых отпустили домой. Сообщалось, что первым ученикам стало плохо на третьем уроке, все отравленные — из одного класса.

Напомним, с отравлением из школы забрали 17 детей. По предварительной информации, они съели сильнодействующее снотворное феназепам, контейнер с которым их одноклассница якобы нашла на улице. Со школьницей, которая сама есть таблетки не стала, беседует полиция.