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15.03.2018 17:45

ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре

ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания «Л1»

Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».

Данный документ позволяет покупателям недвижимости оформить право собственности сразу после выдачи ключей от квартир, что планируется уже в ближайшее время.

ЖК «Граф Орлов» расположен в Московском районе, у одноименной станции метро. Комплекс выполнен в стилистике «сталинского ампира», и квартиры в новостройке не уступают по своим параметрам этому престижному жилью.

Площадь многосекционного дома составляет более 25 тысяч квадратных метров. Здесь представлено 312 квартир от одной до четырех комнат, а также офисные и коммерческие помещения. Рядом с новостройкой есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. До центра города и аэропорта можно добраться за 15-20 минут. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.

ЖК "Граф Орлов" -  застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty


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15.03.2018 17:45

ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре

Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
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15.03.2018 17:45
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Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
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