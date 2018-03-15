Жители дома на Седова перепутали запах бензина и горячей воды

Исполняющий обязанности замглавы администрации Невского района Петербурга Артем Матвеев проинспектировал квартиры в доме на улице Седова, жители которого жаловались на запах бензина из крана. По словам чиновника, подобный аромат характерен для горячей воды, а очередные замеры наличие нефтепродуктов в трубах не выявили.

Как рассказал «Фонтанке» Матвеев, 15 марта он прошел по квартирам многоэтажного дома на улице Седова, дом 58. Целью визита были краны с горячей водой и исходящий из них аромат — жильцы уверяют, что уже несколько дней принимают ванну с мыслями о бензоколонке. По словам чиновника, в квартирах на первом этаже вода не пахнет вообще ничем, на других этажах запах все же есть, но происхождение его к обработанным бензином трубам отношения не имеет. Матвеев уверяет, что подобным образом пахнет горячая вода, а появиться аромат может из-за недостаточной аэрации на котельной и микроорганизмов. Очередные замеры, которые провел Роспотребнадзор, показали, что химический состав воды находится в пределах нормы. Чтобы избавить жителей от аромата, в здании дважды промыли систему ГВС, а ГУП «ТЭК СПб» немного повысит температуру, чтобы «сварить» ароматные микроорганизмы.

Напомним, в управляющей компании «Евротракт» нашему изданию указали, что источник запаха надо искать в недавнем ремонте ГУПа, якобы 23 метра трубы, замененной на Седова, дом 77, в конце февраля были «вымочены» в бензине. Предприятие категорически опровергло использование б/у трубы и подробно рассказало «Фонтанке», как проходил ремонт. Пробы воды «ТЭК СПб» показали наличие нефтепродуктов в горячей воде во внутридомовой системе, но содержание их норм не превышает.