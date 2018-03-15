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19:37 15.03.2018
Власть

Президенты тоже плачут

Президенты тоже плачут

Владимир Жириновский заявил, что заплакавшей во время теледебатов Ксении Собчак не место в политике. Мол, политик должен быть жестким и даже жестоким. Глава ЛДПР пытается стать президентом шестой раз. Те, у кого все-таки получилось возглавить государство, оставляют за собой право на человечность. «Фонтанка» составила рейтинг лидеров в слезах.

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15.03.2018 19:07
Президенты тоже плачут
  1. Билл Клинтон
  2. Владимир Путин
  3. Королева Елизавета
  4. Герхард Шредер
  5. Барак Обама, Хамид Карзай и Луис Инасиу Лула да Силва
  6. Маргарет Тэтчер
  7. Ангела Меркель
  8. Рютаро Нономура

1 Билл Клинтон

Титул самого ранимого в мире политика «Фонтанка» отдает бывшему президенту США Биллу Клинтону. Его одинаково пробирали и саксофон в руках Игоря Бутмана, и пришедшие на встречу с ним 250 тысяч граждан Ганы, и поражение жены его, Хиллари, на президентских выборах в 2016 году.

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2 Владимир Путин

Мужчины плачут. И для этого у них есть четыре причины. Все помнят «слезы от ветра» в 2012 году на Манежной площади сразу после избрания на третий срок. Президент России Владимир Путин до слез смеялся в 2010 году над шуткой про Сталина. В 2013-м одна, скупая, скатилась, во время песни в память о погибших сотрудниках полиции. А через год интернет-мемом стали «монгольские слезы Путина». В Улан-Батор президент прибыл на 75-летие победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, а глаза его увлажнил гимн.

3 Королева Елизавета

Говорят, что за 80 лет английскую королеву видели плачущей трижды. На мемориальной службе в память о жертвах теракта в Нью-Йорке, на 60-летии высадки канадских войск в Нормандии и на церемонии списания яхты «Британия», принадлежавшей королевской семье более 40 лет.
 

TIM GRAHAM VIA GETTY IMAGES

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4 Герхард Шредер

Во время своего правления канцлер Германии был замечен за слезами минимум дважды: когда лишили должности главы Социал-демократической партии и когда солдаты бундесвера с почетом провожали с поста канцлера.

Фото: скриншлт с сайта youtube

5 Барак Обама, Хамид Карзай и Луис Инасиу Лула да Силва

Поводом для слез бывшего американского президента Барака Обамы стала его жена. Ей он посвятил нежные слова про любовь и дружбу, уходя в 2017 году. Глава Афганистана Хамид Карзай в 2010-м обращался к нации по случаю насилия в стране и массовой эмиграции. «Не дай бог, чтобы мой сын был вынужден покинуть Афганистан», — сказал он и заплакал. А лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рыдал от счастья — когда Рио-де-Жанейро выбрали для Олимпийских игр-2016.

скриншот с сайта m.ru.sputnik-news

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скриншот с сайта reuters.com

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6 Маргарет Тэтчер

22 ноября 1990 года премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке. Британские журналисты сфотографировали, как она плачет в машине, отъезжая от офиса на Даунинг-стрит.
 

 

wikipedia

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7 Ангела Меркель

16 июля 2015 года канцлер Германии показала миру, кто настоящая железная леди. В телевизионном эфире Ангела Меркель популярно объяснила школьнице из Палестины, почему та будет депортирована: мигрантов много, а Германия одна. «Многим, конечно, придется вернуться назад», — сказала политик и погладила плачущую  девочку по плечу.
 

8 Рютаро Нономура

В качестве бонуса — слезы японского депутата Рютаро Нономуры. Избранник Страны восходящего солнца рыдал перед телекамерами от стыда: ему выдали деньги на деловые поездки, а он все спустил, плескаясь в горячих источниках. Видео набрало более 2,7 миллионов просмотров и стало мемом.  А Рютаро Нономура ушел в отставку.
 


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