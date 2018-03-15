Президенты тоже плачут

2 Владимир Путин

Мужчины плачут. И для этого у них есть четыре причины. Все помнят «слезы от ветра» в 2012 году на Манежной площади сразу после избрания на третий срок. Президент России Владимир Путин до слез смеялся в 2010 году над шуткой про Сталина. В 2013-м одна, скупая, скатилась, во время песни в память о погибших сотрудниках полиции. А через год интернет-мемом стали «монгольские слезы Путина». В Улан-Батор президент прибыл на 75-летие победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, а глаза его увлажнил гимн.