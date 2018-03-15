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15.03.2018 17:32

США расширяют санкции против России: в списки попало «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей»

Минфин США расширил санкции против России. Об этом сообщается 15 марта на официальном сайте ведомства. 

В санкционный список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. 12 человек из тех, которые сегодня внесены в санкционный список, — сотрудники агентства. Двое – Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов – якобы являются сотрудниками Главного разведывательного управления России. 

Напомним, 16 февраля американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с Евгением Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». С созданием «фабрики троллей» связывали Пригожина. В ноябре прошлого года он опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы. 

Справка:

«Фонтанка» писала, что новая тайная медиаструктура в Петербурге появилась в 2013 году. Основная по численности «боевая сила» поначалу базировалась в Ольгино. Позже перебралась на Савушкина, 55. Сотрудники структуры были заняты размещением массы платных комментариев, направляющих в нужное русло обсуждения на различных сетевых площадках.

Кроме того, наше издание сообщало об интернет-сайтах с персональными данными критически настроенных к власти блогеров, на которых впоследствии были совершены нападения. Контроль за этими порталами якобы осуществлялся сотрудниками структур, связанных с Пригожиным.

В сентябре Facebook объявил, что в рамках расследования об использовании соцсети для влияния на выборы в США выявили и заблокировали сотни аккаунтов с якобы проплаченной из России политической рекламой. Позднее упоминания о России из доклада о манипуляции соцсетью исключили.


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