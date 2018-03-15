В «Золотые купола» приезжала Золушка

В минувшие выходные в жилом комплексе «Золотые купола» в Сертолово показали спектакль «Золушка» театра «Кукольный дом». Юные жители жилого комплекса и их родители увидели знаменитое представление, получившее театральную премию «Золотая Маска».

Организатором театрального мероприятия выступил застройщик – ГК «РосСтройИнвест».

"Самое трудное – не врать, – признается актриса Элина Агеева, объехавшая со своей труппой деревянных артистов полмира. – Детей сложнее обмануть, чем взрослых. И если давать неправильную интонацию или прятаться от них, то они скорее не поверят, чем взрослые".

«Спектакль "Золушка", который сегодня смотрят жители комплекса "Золотые купола" предназначен для детей младшего возраста и начального школьного возраста, – рассказывает организатор концерта Сергей Величкин. – Дети завороженно наблюдают за действом, не издают ни одного лишнего звука, что довольно редко бывает во время спектаклей. Не зря этот спектакль, получивший «Золотую маску» - национальную театральную премию, с успехом гастролирует по всему миру. И я думаю, что этот спектакль - большой праздник для жителей».

Жители жилого комплекса «Золотые купола» посещают такие мероприятия бесплатно. И даже сами организовывают праздники через группы в социальных сетях. Поздравляют новоселов, вместе отмечают Масленицу и Новый год. А компания застройщик "РосСтройИнвест" помогает соседям с реализацией мероприятий.

Так и жительница комплекса, молодая мама Виктория, услышав о спектакле, решила непременно его посетить. "Когда мы узнали о спектакле, то сразу очень захотелось, чтобы ребёнок его посмотрел, потому что моя дочка первый раз узнаёт о том, что такое кукольный театр. Всем очень понравилось! Я слышала от мамочек, от деток. Очень хорошо, что у нас организовывают тут такие мероприятия".

ГК «РосСтройИнвест» уже 16 лет реализует уникальный подход к созданию жилой среды в своих жилых комплексах. Не только строить жилые комплексы, но и заботиться об их обитателях и после сдачи дома – одна из ключевых профессиональных идей застройщика, которая сегодня успешно воплощается в жизнь. Например, в ЖК «Князь Александр Невский» уже несколько лет работает музей, посвященный «покровителю» дома, активно развивается культурно-образовательный центр «Невский». В феврале жители ЖК «Золотые купола» широко отмечали Масленицу вместе с застройщиком, а кукольный тетра стал вторым культурным мероприятием для жителей пока еще строящегося жилого комплекса.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Золотые купола" - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Князь Александр Невский" - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/