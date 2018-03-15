Путин обсудил с Совбезом конфликт с Великобританией

Президент России Владимир Путин на специальном заседании Совета Безопасности обсудил ситуацию с расследованием отравления в английском Солсбери бывшего российского двойного агента, а ныне гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Напомним, 4 марта их нашли в бессознательном состоянии, сейчас они в коме. Причиной британские правоохранители называют нервно-паралитический газ «Новичок», который, по их предположениям, разработан и изготовлен в России.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, состоялось «детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля».

Позицию Совбеза Песков тоже обозначил — правда, всего в нескольких словах. Совет, пояснил он, выражает крайнюю обеспокоенность. А Британия, по мнению членов Совбеза, заняла «деструктивную и провокационную позицию».

В МИД России, напомним, сегодня назвали действия островного государства «сумасшедшими». И пожаловались на отказ англичан от сотрудничества при расследовании инцидента. Глава МИД Лавров сегодня же обещал принять ответные меры после высылки 23 российских дипломатов.

На данный момент все контакты на высшем уровне между Лондоном и Москвой приостановлены. Отменён, в частности, визит главы российского МИДа Сергея Лаврова. Британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу-2018 в России.