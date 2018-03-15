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15.03.2018 17:58

Собак российской команды гонок на собачьих упряжках нашли мертвыми в Финляндии

Полиция Финляндии сообщает, что ее сотрудники в Турку в ночь на четверг, 15 марта, нашли мертвых животных во дворе станции технического обслуживания. Когда стражи правопорядка прибыли на место происшествия, то они обнаружили членов российской команды по ездовому спорту. Россияне рассказали полиции, что собаки принадлежат им. Они ехали со шведских соревнований в Россию. 

По данным полиции, собаки умерли от теплового удара, когда их перевозили в машине на пароме. Из 13 животных 3 погибли во время поездки, а еще 2 собаки скончались в Суоми. 

Финская полиция расследует произошедшее как жестокое обращение с животными.


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Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
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